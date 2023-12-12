هيئة التراث تتفاعل مع "مواطن" صوَّر احجارًا تاريخية وأسهُمًا حجرية وحليًّا من أعماق الربع الخالي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 6:59 مساءً

تجاوبت هيئة التراث مع تغريدة مصوِّر الطبيعة والصحراء سياف دشن، الذي نشر عددًا من الصور أثناء وجوده في الربع الخالي. وقال: أثناء رحلة في أعماق الربع الخالي برفقة أبنائي لفت نظر أحدهم مكان مختلف بين كثبان الرمال، يوحي بوجود شيء فيه، وحين ذهبنا له وجدنا قطعًا قديمة، تبدو كأنها حلي، أو ما شابه ذلك، وبعض الأحجار المستديرة، وأسهُم حجرية بأعداد كبيرة، وعظام كائن حي، لكننا لم نستطع تصنيفه. بدورها، قدمت الهيئة شكرها للمواطن ‏على اهتمامه، مطالبةً إياه بمتابعتها؛ لتتمكن من التواصل معه على الخاص.

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