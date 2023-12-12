بأمر ولي العهد: تعيين الأمير فيصل بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر أمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ‫ولي العهد رئيس ‫مجلس الوزراء، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.

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