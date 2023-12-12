أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز

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محمد بن مسعود - الدمام - ‫صدر أمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ بناءً على ما عرضه سمو ⁧‫ولي العهد‬⁩ رئيس ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وأن يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس وفقاً لما قضى به تنظيم الدارة.

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