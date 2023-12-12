تراند اليوم : خادم الحرمين يصدر عددا من الأوامر الملكية

أمر ملكي ‬⁩: يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

أمر ملكي ‬⁩: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

أمر ملكي : يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، ويعين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

‏⁧‫أمر ملكي : يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، ويعين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

‏⁧‫أمر ملكي‬⁩: يعيّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي:يُعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي : يُعين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي : يُعفى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه، ويُعين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي : يُعين معالي الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعداً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

يُعين الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتية الممتازة.

يعين الأستاذ خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

يُعين المهندس خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

يُعين الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.

يُعيّن المهندس عبدالله بن مهدي بن علي جالي أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

يُعين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعداً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

يُعين الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.

يُعيّن الأستاذ زهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.