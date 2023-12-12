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تراند اليوم : شاهد.. تغطية لأحداث مباراة "الاتحاد 3 - أوكلاند سيتي النيوزيلاندي 0" في كأس العالم للأندية

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صحيفة الخليج 365: تقدم صحيفة الخليج 365 تغطية مستمرة لأحداث مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة "الجوهرة المشعة"، في المباراة الافتتاحية للمسابقة بالدور الأول للمونديال.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة يوم الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني للمونديال، وهو ما ينذر بإمكانية وقوع مواجهة عربية خالصة جديدة في البطولة، حال فوز الاتحاد باللقاء.

رومارينهو يسجل الهدف الأول لفريق الاتحاد

كانتي يسجل الهدف الثاني لفريق #الاتحاد

بنزيما يسجل الهدف الثالث لفريق #الاتحاد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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