شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار على جدة والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار على أجزاء متفرقة من محافظة جدة، ارتوت على أثرها الأرض.

إلى ذلك نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق وبلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.