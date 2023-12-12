شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. "الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية بعد التحذيرات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية، نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة على منطقة الحدود الشمالية.

ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول والالتزام بقواعد السلامة المرورية ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.

الفرق الإسعافية

أوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة مساعد العنزي أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق أسعفني على مدار الـ24 ساعة.