شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 53 ملم.. أملج تسجل أعلى كمية هطول أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت أمس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم على منطقة تبوك.

وبحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة وعددها (26) محطة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار على محافظة أملج، حيث بلغت 53 ملم، تليها محافظة الوجه بـ 28,6 ملم، ثم مركز الرحيب 14,6 ملم.

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هطلت اليوم أمطار على أجزاء متفرقة من محافظة جدة، ارتوت على أثرها الأرض.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق وبلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها.