شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تبحث مستجدات الإقليم والعالم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنيام، والوفد المرافق.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز مجالات التعاون في الجوانب كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة مايكل راتني.