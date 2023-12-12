شكرا لقرائتكم خبر عن طريف.. المدينة الأكثر برودة في المملكة خلال 30 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مع بداية موسم الشتاء من كل عام، انخفاضاً في درجات الحرارة، وتسجل في فترات عديدة طيلة موسم الشتاء أقل درجات الحرارة على مستوى المملكة تصل إلى مادون الصفر المئوي بحسب ما يصدر من تقارير المركز الوطني للأرصاد.

ويأتي هذا الانخفاض واستمراريته طيلة فصل الشتاء من كل عام لعدة أسباب، أهمها، ارتفاعها أكثر من 800م عن مستوى سطح البحر، وموقعها الجغرافي في أقصى شمال المملكة وتعرضها لكتل هوائية شديدة البرودة نتيجة تأثرها بالمنخفضات الجوية القادمة من شرق البحر المتوسط وبلاد الشام.

استعداد لاستقبال الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة يرفع أهالي المحافظة استعداداتهم لاستقبال الموسم، بالإقبال الكبير على شراء وسائل التدفئة المختلفة.

يذكر أن محافظة طريف شهدت خلال العشر سنوات الماضية تساقطًا للثلوج خلال شتاء عام 1436هـ وعام 1438هـ وعام 1443هـ ، ووفقاً للسجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد سجلت في 19 يناير 2022، كأبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عاماً الماضية، بعد أن سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء العام الماضي بـ6 درجات مئوية تحت الصفر.