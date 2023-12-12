شكرا لقرائتكم خبر عن الأوامر الملكية.. تفاصيل قرارات خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله، اليوم الثلاثاء، عدد من الأوامر الملكية.

وجاء من ضمنها: إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت إعفاء صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه، وتعيين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

مساعد وزير الإعلام

كما شملت إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

وعُين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعداً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

وكذلك تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

مساعد وزير الداخلية

وشملت الأوامر الملكية أيضًا، تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وتضمنت تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح، مساعداً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

وُعين خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي، مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والمهندس خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

وتعيين الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي، نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة، وزهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.