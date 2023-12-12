صدور أمر بالقبض على مطلق النار على حيوان وتحقيقات تركز على سلامة الطفل المتواجد في مسرح الجريمة

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أعلن مركز الرصد النيابي أنه تم رصد مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر شخصًا يقوم بإطلاق النار على حيوان. استنادًا إلى ذلك، أصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض على المشتبه به وإحالته للتحقيق.
وفي إطار التحقيقات، تم إشعار الجهة المختصة للتحقق من سلامة الطفل المتواجد في مسرح الجريمة، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية.
وأكدت النيابة العامة على حظر أي سلوك يعتبر انتهاكًا لأحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بشكل مخالف للقوانين، وأيضًا حظر تعريض الأطفال لمشاهد إجرامية أو تعذيب الحيوانات. وأشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص ينتهك هذه التعليمات، وسيتم إحالته للمحكمة المختصة لمحاسبته ومطالبته بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
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