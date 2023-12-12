شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص أطلق النار على حيوان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض على شخص ظهر في “مقطع فيديو” وهويقوم بإطلاق النار على حيوان.

وقررت النيابة إحالته للتحقيق، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل الموجود في مسرح الجريمة.

وشددت النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، وأنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أيًا من ذلك، وستتم إحالته للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك.