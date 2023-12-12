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عدن - ياسمين عبدالعظيم - دعاء بداية الطواف عند الحجر الأسود يمكنك الاشتراك في باقة اتصالات 1200 دقيقة بسهولة وسرعة باستخدام الخطوات التالية. باقة خارقة جديدة من اتصالات مصر وطريقة الاشتراك فيها الاشتراك في باقة حكاية 50: اتصل بالكود 68950#. الاشتراك في باقة حكاية 49: اتصل بالكود 68949#. التحويل: قم بالاتصال بالرقم 525 لتحويل رصيدك واستخدامه للاشتراك في باقة 1200 دقيقة. كيفية إضافة باقة صغيرة في حال انتهاء الباقة الرئيسية: باقة ميكس: اشترك بقيمة 5 جنيهات عبر الكود *626#. باقة 120 ميكس: اشترك بقيمة 7.5 جنيهات عبر الكود *626#. باقة 300 ميكس: اشترك بقيمة 15 جنيهًا عبر الكود *626#. إضافةً إلى ذلك، يمكن لعملاء الكارت أو الكنترول الاستمتاع بباقات الواتساب اليومية وتجديد الباقة بعد استنفاذها. يمكنك إرسال 25 للرقم 5025 أو طلب 5664# للاشتراك، و 0 لإلغاء الاشتراك.

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