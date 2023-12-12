شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فخامة فيلل مشروع الدرعية ديزز وأقل فلة بسعر 10 مليون ريال والان مع التفاصيل الكاملة

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تم تداول مقطع فيديو يُظهر نموذجًا للفلل السكنية في مشروع شركة الدرعية ريتز كارلتون ريزيدنسز شمال الدائري الغربي.

فيلل مشروع الدرعية ديزز

وقد أفاد أحد القائمين على المشروع بأن أرخص فيلا في المشروع تتكلف عشرة مليون ريال، وتشمل كل الخدمات، وتتمتع بمساحة 300 متر مربع وتحتوي على ثلاث غرف نوم. وأوضح أن هناك ثلاث طرازات للتشطيب شاملة للتأثيث.

كما أشير في الفيديو إلى وجود رسوم سنوية قدرها 330 ريال للمتر المربع، أي 100 ألف ريال سنويًا. وأكد الفيديو أيضًا وجود فلل تحتوي على 4 و5 غرف نوم، مع وجود فناء منفصل في بعضها.