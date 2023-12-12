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شاهد فخامة فيلل مشروع الدرعية ديزز وأقل فلة بسعر 10 مليون ريال

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تم تداول مقطع فيديو يُظهر نموذجًا للفلل السكنية في مشروع شركة الدرعية ريتز كارلتون ريزيدنسز شمال الدائري الغربي.

فيلل مشروع الدرعية ديزز

وقد أفاد أحد القائمين على المشروع بأن أرخص فيلا في المشروع تتكلف عشرة مليون ريال، وتشمل كل الخدمات، وتتمتع بمساحة 300 متر مربع وتحتوي على ثلاث غرف نوم. وأوضح أن هناك ثلاث طرازات للتشطيب شاملة للتأثيث.

كما أشير في الفيديو إلى وجود رسوم سنوية قدرها 330 ريال للمتر المربع، أي 100 ألف ريال سنويًا. وأكد الفيديو أيضًا وجود فلل تحتوي على 4 و5 غرف نوم، مع وجود فناء منفصل في بعضها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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