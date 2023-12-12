شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يوشي السياري تدعو للتحرش بالفتيات في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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مشاركة يوشا السياري على تطبيق تيك توك تعكس رؤية قوية حول قضية التحرش. في الفيديو، أكدت يوشا أن عطر ومكياج الفتاة ليسا سببًا في التحرش، وأشارت إلى أن الضحية لا يجب أن تتحمل أي جزء من اللوم.

يوشي السياري تدعو للتحرش

ركزت يوشا على أن التحرش ليس خطأ الفتاة، وحثت على عدم قبول المجتمع لهذا المفهوم. طرحت تساؤلًا حول ما إذا كانت الفتاة ملزمة بتحمل جزء من الخطأ عند تعرضها للتحرش، مستندة إلى اعتقادها أن الفعل ينبغي أن يحمل المتحرش مسؤولية تصرفاته.

وأشارت يوشا إلى أهمية رفض البنات للتفاعل مع المتحرشين، وقدمت نصيحة بأن يتجاهلن المتحرشين ويظهرن استقلالهن وثقتهن بأنفسهن. وختمت بالتأكيد على أن مشكلة التحرش تكمن في ضعف الشخص القام به، وليس في أسلوب حياة الفتاة.

تلك الرؤى القوية تسعى إلى نقل رسالة إيجابية حول التحرش وضرورة تغيير الفهم الاجتماعي لهذه الظاهرة. عيد صياغتها بشكل متقن يعزز فهم المشكلة ويدعو إلى التحرك ضدها.