انت الان تتابع الأحوال الجوية تُعلِّق الدراسة الحضورية غدًا بـ"مكة والجموم والكامل وبحرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية بالفترة الصباحية في جميع المدارس للطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس بتعليم (مكة المكرمة، الجموم، الكامل وبحرة) ليوم غد الأربعاء.

وأوضحت إدارة التعليم بمكة المكرمة أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة للفترة الصباحية ليوم غد الأربعاء للدراسة عن بُعد عبر ‫منصة مدرستي في مدارس (مكة المكرمة، الجموم، بحرة والكامل).

كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال الجوية تُعلِّق الدراسة الحضورية غدًا بـ"مكة والجموم والكامل وبحرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.