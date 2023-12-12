"تقني مكة" يُعلّق التدريب في "القنفذة والقوز وحلي وأضم والليث"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 8:20 مساءً

أعلن الحساب الرسمي للتدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة تعليق التدريب غدًا الأربعاء في عدد من المحافظات. وأوضح أن هذا يأتي بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية؛ لذا تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت #التدريب_التقني بـ(القنفذة، القوز، حلي، الليث وأضم)، وأن يكون التدريب والعمل عن بُعد يوم غد الأربعاء. وتشهد حاليًا العاصمة المقدسة وجدة أمطارًا غزيرة مستمرة، ومطالبات بجعل التدريب عن بُعد مكة وجدة.‏‫

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