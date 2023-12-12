انت الان تتابع عملية الإغراق بدأت.. إسرائيل تضخ مياه البحر إلى مجمع أنفاق حماس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 8:28 مساءً

بعدما شغلت أنفاق حركة حماس في غزة الإعلام خلال الأيام الماضية عقب إظهار إسرائيل نية لإغراقها، يبدو أن تل أبيب بدأت بمرحلة التنفيذ، وفقاً للعربية نت. وتفصيلاً، ضخ الجيش الإسرائيلي مياه البحر إلى مجمع الأنفاق الضخم التابع لحركة حماس في غزة، وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين على العمليات. وجاءت الخطوة كجزء من جهد مكثف لتدمير البنية التحتية تحت الأرض التي تدعم الحركة وعناصرها، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وأضاف المسؤولون أن خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة، هي مجرد واحدة من عدة تقنيات تستخدمها إسرائيل لمحاولة تدمير "المترو" الذي بات معروفاً.

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