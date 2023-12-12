تعليق التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمحايل ورجال ألمع والحريضة غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فرع التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تعليق التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمحايل عسير ورجال ألمع والحريضة (بنين وبنات) ليوم غد الأربعاء.

وأكد "تقني عسير" أن التدريب ليوم الغد سيكون (عن بُعد) بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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