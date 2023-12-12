"شرطة جازان" تطيح بشخص لإطلاقه النار على حيوان في محتوى مرئي

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلق النار على حيوان، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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