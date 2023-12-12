تراند اليوم : شاهد: لحظة غمزة الحكمة الأمريكية "توري بينسو" للاعب الاتحاد "كورنادو" في مباراة أوكلاند سيتي

صحيفة الخليج 365: وثقت عدسة الكاميرا غمزة الحكمة الأمريكية "توري بينسو" للاعب الاتحاد كورنادو، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين فريق الاتحاد ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة".

غمزة الحكمة وأظهر الفيديو المتداول الحكمة "توري بينسو"، وهي تلتفت إلى لاعب الاتحاد "كورنادو" وتغمز له بعينها.

3 أهداف وانتهت المباراة الافتتاحية للمسابقة بالدور الأول للمونديال بفوز الاتحاد على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ب 3 أهداف مقابل لا شيء.

نبذة عن الحكمة الجدير بالذكر بدأت الحكمة الأمريكية توري بينسو، مسيرتها كحكمة في الدوري الوطني الأمريكي للسيدات، قبل أن تصبح محترفة وتقوم بالتحكيم في الدوري الأمريكي للرجال، لتصبح في عام 2020 أول امرأة تحكم مباريات بالدوري الأمريكي للرجال.

كما أن بينسو نجحت في تحكيم نهائي كأس العالم للسيدات 2023، الذي أقيم في أستراليا، حيث استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بعد ما قدمته من تحكيم جيد.