تراند اليوم : شاهد.. الاتحاد يكتسح أوكلاند النيوزيلندي بثلاثية.. ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في مونديال الأندية

صحيفة الخليج 365: اكتسح نادي الاتحاد نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، في المباراة الافتتاحية للمسابقة بالدور الأول للمونديال.

وشهدت الدقيقة 29، هدف الاتحاد الأول بعد كرة عرضية من جهة اليسار وصلت إلى رومارينهو المتمركز على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى

وجاء الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 34، بعد كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها حارس أوكلاند على حدود منطقة الجزاء وصلت إلى نجولو كانتي فسدد كرة قوية سكنت أقصى يسار المرمى.

وشهدت الدقيقة 41 الهدف الثالث للاتحاد بعد تمريرة بالكعب من نجولو كانتي وصلت إلى مهند الشنقيطي يمين منطقة الجزاء فمرر الأخير كرة ارضية قابلها كريم بنزيما بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

ويلتقي الاتحاد يوم الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني للمونديال، في مواجهة عربية خالصة جديدة في البطولة.