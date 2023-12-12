تراند اليوم : أمر ملكي ‬⁩: تعيين الأمير "سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز " أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير

صحيفة الخليج 365: أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

محمد يوسف

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