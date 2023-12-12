شكرا لقرائتكم خبر 8 محاور ومسارات تحدد هوية الفائزين بجائزة الضمان الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 5 محاور و3 مسارات، كرم مجلس الضمان الصحي الفائزين بجائزة «ضمان» للتميز في نسختها الثانية خلال الحفل الذي نظمه في فندق هيلتون الرياض تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل.

وأعلن المجلس عن أسماء الفائزين بجائزة ضمان للتميز 2023 ضمن إطار سعيه إلى تحفيز القطاع على الاستمرار في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والاستدامة، إلى جانب خلق بيئة تدعم وتشجع الابتكار، وتحفز التنافسية بين الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وتوج الوزير الفائزين بالجائزة في مساراتها الرئيسية الثلاثة للمؤسسات والأفراد المتمثلة في مسار مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومسار شركات التأمين الصحي، ومسار شركاء القطاع من شركات إدارة المطالبات وإدارة دورة الإيرادات.

وأسفرت نتائج مسار مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمؤسسات عن فوز مجموعة فقيه للرعاية الصحية بـ3 جوائز، فيما فازت مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بجائزة مقدم خدمات الرعاية الصحية.

وحققت شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية جائزة مقدم خدمات الرعاية الصحية، بينما نالت شركة الدواء للخدمات الطبية جائزة مقدم خدمات الرعاية الصحية للعام على مستوى الصيدليات (المجموعة).

وعلى صعيد الأفراد في مسار شركات التأمين الصحي، حقق الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية طل بن هشام ناظر جائزة المدير التنفيذي للعام، وكانت جائزة المرأة القيادية للعام من نصيب كبير إدارة المطالبات الطبية في التعاونية للتأمين الهنوف الشمري.

وأسفرت نتائج مسار شركات التأمين الصحي لفئة المؤسسات عن فوز شركة بوبا العربية بجوائز (شركة التأمين الصحي للعام على مستوى الشركات الكبيرة، جائزة أفضل تجربة عملاء وجائزة التميز الرقمي للعام).

5 محاور استراتيجية:

تمكين القطاع.

التركيز على المستفيد.

الرعاية الصحية القائمة على القيمة.

التميز الرقمي.

الصحة السكانية.

3 مسارات للجائزة: