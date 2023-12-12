تسخير تقنيات الإعلام الحديثة في إيصال رسالة الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسخر الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي، عددا من المحاور للوصول لأكبر شريحة من المستفيدين، ومنها الإشراف الكامل على تسجيل الدروس وتوثيقها على نسخ الكترونية رقمية بالتعاون مع عدد من الإدارات، ومن ثم حفظها على أقراص مدمجة أو أجهزة (يو إس بي) وغيرها من وسائل حفظ المعلومات الالكترونية الحديثة، وتحرير الدروس وتفريغها صوتيا ومرئيا، وتنزيل المادة الصوتية عن طريق جهاز خاص بالتفريغ ومن ثم التحرير الصوتي للمادة، والرفع عبر منصة منارة الحرمين، ومنصة «يوتيوب» الخاصة بالإدارة، كما يتم بث الدروس العلمية بشكل مباشر عن طريق قناة الإدارة في «يوتيوب» أو عن طريق رابط البث المباشر الصوتي. وأعدت الشؤون التوجيهية والإرشادية حزما من الخدمات التوجيهية والإرشادية للزوار والمعتمرين ولقاصدي المسجد الحرام في إطار تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته، حيث تعمل إدارة إجابة السائلين على إرشاد قاصدي البيت الحرام من الزوار والمعتمرين وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة عن أسئلة المستفتيين بالبيت العتيق عبر 19 موقعا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول وساحاته على مدار اليوم. أبرز الخدمات: 71 عالما للإجابة عن أسئلة السائلين.

7 مواقع للترجمة داخل المسجد الحرام.

عدد المقارئ المتاحة لخدمة الرجال 5.

في كل مقرأة 6 معلمين.

عدد المقارئ المتاحة لخدمة النساء 9.

52 شاشة الكترونية داخل وخارج المسجد الحرام.

المساحة الإجمالية للشاشات 279 م2.

خصصت لنشر المحتوى التوجيهي والإرشادي.

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