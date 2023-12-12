الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يكرم 3 محميات سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم الاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN، 3 محميات تابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وهي: محمية الوعول، محمية جزر فرسان، محمية عروق بني معارض، وذلك تقديرا لالتزام المحميات بالمعايير العالمية للانضمام للقائمة الخضراء التابعة للاتحاد. وأشاد الاتحاد بجهود المركز في هذه للمحميات لتعزيز استدامة الأنظمة البيئية وإثراء والتنوع الأحيائي، والالتزام بمعايير الإدارة الفعالة للمحافظة في سبيل تحقيق مستقبل أخضر. ويعكس هذا التكريم الجهود الوطنية لتحقيق الريادة عالميا في تمثيل النظم البيئية وحماية المناطق الهامة بيئيا وحماية الأنواع الفطرية وتعزيز التنوع الأحيائي. وكان المركز قد أنهى المراحل الأولى لترشيح المحميات الثلاث لإدراجها في القائمة الخضراء؛ بهدف تحسين فعالية إدارة المناطق المحمية ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية والمتبعة في إدارة المحميات لضمان استدامة الحياة البرية والنظم البيئية وتحسين المنفعة وخدمات الأنظمة البيئية للمجتمعات المحلية. وتعد القائمة الخضراء التابعة للاتحاد العالمي لصون الطبيعة برنامجا عالميا يهدف إلى تعزيز إدارة المناطق المحمية بشكل أكثر فاعلية وتقدم نتائج المحافظة من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبقة عالميا وتوفير معايير واضحة للتقدم نحو إدارة فعالة في مجال المحافظة على البيئة الطبيعية.

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