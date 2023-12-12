شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي.. الدكتور عبد الله المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت اليوم، عدد من الأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله.

وشملت تعيين الدكتور عبد الله بن أحمد بن عبد الله المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

أوامر ملكية

شملت الأوامر الملكية أيضًا، تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وتضمنت تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح، مساعداً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

وُعين خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي، مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والمهندس خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

وتعيين الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي، نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة، وزهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.