وأوضح الشليل أن الرئاسة العامة وفق اختصاصاتها النظامية والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، تتخذ الإجراء النظامي في حق مثل هؤلاء.
كما أكد الشليل في هذا الصدد على ما ذكره العلماء في الرقية الشرعية، من وجوب أن تكون بكلام الله تعالى، وما صح وثبت من سنة النبي ﷺ، وأن الأصل أن يرقي المسلم نفسه وأهله، فهي من جنس الدعاء، ودعاء المريض لنفسه وأهله أرجى في القبول.
وحذر الشليل من باعة الوهم الذين يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم، ويستغلون الرقية للتكسب والتجارة.
يذكر أن لرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند مؤلفاً مختصراً بعنوان (الرُّقية الشرعية)، يمكن تحميله والاطلاع عليه عبر بوابة الرئاسة العامة الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة هيئة الأمر بالمعروف تتابع ما يتم نشره وتداوله لبعض من يدعي الرقية الشرعية وتحذر من باعة الوهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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