800 قسيمة شرائية للاجئين السوريين والفلسطينيين

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 800 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 800 فرد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق البقاع الغربي وعالية وطرابلس بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023.

كما وزع المركز 1.500 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 365 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا من متضرري الزلزال في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سورية، كذلك وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 530 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.710 أفراد من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة.