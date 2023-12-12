800 قسيمة شرائية للاجئين السوريين والفلسطينيين

كما وزع المركز 1.500 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 365 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا من متضرري الزلزال في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سورية، كذلك وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 530 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.710 أفراد من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة.
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