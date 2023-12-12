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صيانة دورية للكعبة

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مكة المكرمة: واس تشهد الكعبة المشرفة حالياً أعمال الصيانة الدورية لعناصرها بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك استمراراً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها.

ويشرف مكتب إدارة المشاريع على متابعة تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملة بمشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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