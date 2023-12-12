صيانة دورية للكعبة

مكة المكرمة: واس تشهد الكعبة المشرفة حالياً أعمال الصيانة الدورية لعناصرها بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك استمراراً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها.

ويشرف مكتب إدارة المشاريع على متابعة تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملة بمشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.