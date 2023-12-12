أمير للمدينة المنورة ونواب بمكة والشرقية وتبوك وعسير والجوف

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت 17 قرارا بتعيينات جديدة لعدد من الأمراء والمسؤولين، و3 إعفاءات شملت الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، و الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن.

تعيينات

‫- الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

‫- الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

- الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

- الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

- ‫ الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة.

‫ - الأمير خالد بن سطام بن سعود نائباً لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

- ‫ الأمير متعب بن مشعل بن بدر نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.

- الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

-‫ الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح مساعداً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

-‫ الدكتور خالد بن محمد البتال وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتية الممتازة.

-‫ خالد بن فريد حضراوي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

-‫‫ مساعد بن عبدالعزيز الداود أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.

-‫‫ ‫المهندس عبدالله بن علي جالي أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

-‫ الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث مساعداً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

- ‫الدكتور يوسف بن صياح البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.

- زهير بن محمد الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.