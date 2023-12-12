29 اتفاقية ومذكرة تفاهم للخدمات الجوية

شهدت النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN2023)، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، توقيع 29 ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم وسجل مباحثات وعقد 56 لقاء واجتماعًا ثنائيًّا ومفاوضات في مجال خدمات النقل الجوي، والمنعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 7-3 ديسمبر بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية وأكثر من 700 خبير ومُتخصص في الطيران المدني.

لقاءات ثنائية

تضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توقيع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اتفاقيات لتعزيز التعاون بين المملكة وعدد من الدول المشاركة في المؤتمر بمجال النقل الجوي مع كل من جمهورية إيطاليا وجمهورية البرازيل وجمهورية الدومينيكان ودولة سانت لوسيا وجمهورية الأوروغواي وجمهورية جنوب إفريقيا ومملكة تايلاند ودولة ماليزيا وجمهورية مالي ودولة اليابان وجمهورية غواتيمالا ومملكة هولندا وجمهورية الجزائر.

وشهدت أعمال مؤتمر الآيكان 2023، اجتماعات ولقاءات ثنائية –كل على حدة– لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني، لتعزيز التعاون المشترك مع قادة سلطات الطيران حول العالم، حيث عقد لقاءات مع كل من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سلفاتوري شاكيتانو، وأمين عام لجنة الطيران المدني الأفريقية اديفونكي أديمي، ونائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي، ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، وأمين وزارة الطيران الباكستاني سيف أنجوم، ووزير الطيران النيجيري فيستوس كيامو.

فرص استثمارية

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عددًا من المسؤولين –كلاً على حدة– حيث التقى كلا من، رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان نايف بن علي العبري، ومدير عام الطيران المدني بالإنابة بدولة الكويت عماد بن فالح الجلوي، والمكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر محمد بن فالح الهاجري.