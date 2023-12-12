شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن فيتامين يقلل من خطر الوفاة من أي مرض بنسبة 57% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت الدكتورة سارة بروير، المديرة الطبية لشركة Healthspan، فوائد فيتامين "أشعة الشمس"، مستشهدة بدراسة أساسية في العلاقة بين مستويات فيتامين (د) والوفيات.

وأجرى الباحثون تحليلًا تلويًا لثماني دراسات محتملة أجريت في أوروبا والولايات المتحدة، وبينت دراسات أخرى أجريت في ثمانية بلدان وشارك فيها أكثر من 26000 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، أن أولئك الذين لديهم أعلى مستويات فيتامين (د) كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 57% من أي سبب طبي.

وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى فوائد الحفاظ على مستويات فيتامين (د) الصحية.

ووجدت دراسة جديدة، نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن فيتامين (د) يساعد على تقوية الدماغ ضد التدهور.

ونصحت الدكتورة بروير، بأن الحد الأدنى المقترح من تناول 10 ميكروغرام من فيتامين د 3 يوميا ضروري لمنع حالات نقص فيتامين (د) مثل آلام العضلات والعظام وتلين العظام أو الكساح.

وأشارت إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن هناك حاجة لجرعات أعلى من 25 إلى 50 ميكروغرام من فيتامين (د)، خاصة لكبار السن حيث تنخفض القدرة على تصنيع فيتامين (د) في وقت لاحق من الحياة.

وأضافت:"تقل قدرتك على امتصاص واستخدام فيتامين (د) مع تقدم العمر، وأوصي بتناول 25 ميكروغراما يوميا للبالغين حتى سن 50 عاما، و50 ميكروغراما يوميا بعد ذلك".