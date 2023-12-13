انت الان تتابع بسبب الأحوال الجوية.. جامعة الباحة تُعلِّق الدراسة الحضورية في كلية المخواة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 8:58 مساءً

أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة الحضورية في كلية المخواة ليوم غد الأربعاء، وجعلها عن بُعد. وقالت جامعة الباحة إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرر تحويل الدراسة يوم غد الأربعاء لتكون عن بُعد عبر منظومة رافد لطلاب وطالبات كلية العلوم والآداب بالمخواة. وكانت إدارة تعليم المخواة ومنشآت التدريب التقني بمحافظة المخواة قد أعلنت تعليق الدراسة والتدريب الحضوري ليوم غد الأربعاء.

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