"تقني مكة المكرمة" يُعلِّق التدريب في العاصمة المقدسة والجموم.. غدًا الأربعاء

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الحساب الرسمي للتدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة تعليق التدريب غدًا الأربعاء في مكة والجموم، وقال إنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة عن المتابعة للحالة الجوية، ‏فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت ‫التدريب التقني بـ(مكة المكرمة، والجموم)، وجعل التدريب والعمل عن بُعد يوم غد الأربعاء.

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