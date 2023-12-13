"الخريجي" يستقبل أمين "الناتو" ويتبادلان وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج.

وجرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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