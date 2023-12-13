تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات بكليات "الملك خالد" في رجال ألمع ومحايل عسير وبارق والمجاردة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الملك خالد تأجيل الاختبارات المقررة لليوم الأربعاء، وتعليق الدراسة الحضورية، وجعلها عن بُعد في كليات الجامعة في المحافظات التهامية (رجال ألمع ومحايل عسير وبارق والمجاردة).

وقالت الجامعة إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، تقرَّر تحويل الدراسة عبر منظومة التعلُّم الإلكتروني "البلاك بورد"، وتأجيل الاختبارات المقررة لليوم الأربعاء بكليات الجامعة في رجال ألمع ومحايل عسير وبارق والمجاردة.

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