تراند اليوم : شاهد.. الثلوج تغطي مرتفعات تبوك وتحولها للون الأبيض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تغطية الثلوج لمرتفعات منطقة تبوك شمال غرب المملكة .

وأظهر الفيديو اكتساء المرتفعات والوديان بالمنطقة بالثلوج في منظر رائع .

وأبانت لقطات من الفيديو أحد المواطنين وهو يعبر عن سعادته بالمنظر الطبيعي للثلوج على المرتفعات ، حيث أحضر المقاعد وكل ما يحتاجه للجلوس والاستمتاع بالمناظر البديعة ، وعلق قائلا : ما شاء الله تبارك الرحمن .. اليوم في أرض نجد غرب تبوك .

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) .