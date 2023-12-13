تراند اليوم : "انتبهوا ونبهوا اللي حولكم"..شاهد: التقني" عبد الله السبع " يكشف عن طريقة جديدة لاتخطر على البال لسرقة الأرصدة من البنوك

صحيفة الخليج 365: حذر التقني عبدالله السبع في مقطع فيديو من استخدام المحتالين طرق جديدة لسرقة أموال المستخدمين من البنوك دون حصوله على البطاقات البنكية .

وقال السبع: المحتالين غيروا طرقهم في الاحتيال والآن صاروا يستهدفون المستخدمين بطرق جديدة .

وتابع: في البداية أغلب المحتالين يطلبون منك أرقام بطاقات الصراف الخاصة فيك ، لكن يوم شافوا أن الناس صار عندهم وعي وما يشاركون بطاقات الصراف مع أحد لجأوا لطرق مختلفة .

واستكمل: وأحد الطرق الجديدة أنه يحاول استخراج رقم بدل فاقد على رقمك ، في البداية يتواصل معك كموظف بنك أو موظف جهة رسمية ، ويقولك أدخل على النفاذ وأعطني الكود اللي جاك على جوالك .

وواصل: مجرد أن تسمع منه أدخل على النفاذ وأعطني الكود ، أعرف أنك حاليا تتعرض لعملية احتيال.

واستطرد: لذلك لا تتفاعل مع المحتالين حتى إذا تواصلوا معاك وأخبروك أنه سيكون عندك إيقاف خدمات أو غيرها لأنهم بالغالب يحاولون سرقة فلوسك الموجودة في البنوك بطرق مختلفة .