شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في عدد من الإدارات التعليمية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علق فرع جامعة الباحة بمحافظة المخواة، والإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمحافظة الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، في جميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، ولمنسوبي ومنسوبات الجامعة والمدارس والكلية ومكاتب التعليم، وفي الكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي.

وأوضحت جميع الإدارات، أن تعليق الدراسة جاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة اليوم، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن يكون الدوام عن بُعد، عبر منصة "مدرستي".

تعليق التدريب الحضوري

أعلن فرع التدريب التقني والمهني في منطقة عسير تعليق التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمحايل عسير ورجال ألمع والحريضة (بنين وبنات) اليوم الأربعاء.

وأكد تقني عسير أن التدريب سيكون (عن بُعد) بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

تعليم مكة المكرمة

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية الصباحية والمسائية اليوم الأربعاء، في جميع المدارس بتعليم مكة المكرمة.

وأوضحت أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة في مدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، على أن تكون الدراسة عن بُعد عبر منصة "مدرستي".