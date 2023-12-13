شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الفلفل الحار: تقليل خطر الأمراض القلبية والسكري وتحسين الدورة الدموية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وفقًا للدراسات، توجد فوائد عديدة لتناول الفلفل الحار. يحتوي الفلفل الحار على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لتصلب الشرايين، مما يمكن أن يساهم في تقليل تكوين اللويحات الدهنية في الأوعية الدموية والشرايين.

الأبحاث أيضًا تشير إلى أن تناول الفلفل الحار يمكن أن يحسن تدفق الدم ووظائف القلب، ويمكن أن يساهم في الوقاية من نمو الخلايا السرطانية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الفلفل الحار في منع انسداد الشرايين والحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتخفيف الضغط على القلب، مما يعزز الدورة الدموية ويوفر الأكسجين اللازم للجسم.

تشير الدراسات أيضًا إلى أن الفلفل الحار يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يتراكم على جدران الشرايين ويسبب تصلبها.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الفلفل الحار يحمي من مرض السكري ويساهم في الوقاية من الإصابة بالسكري من النوع الأول. يعزز محتوى الكابسيسين في الفلفل الحار تحسين مستوى الجلوكوز بعد تناول الوجبة، ويساهم أيضًا في مكافحة ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى النساء المصابات بمرض السكري.

وفقًا للدراسات العلمية، تناول الفلفل الحار الذي يحتوي على الكابسيسين يمكن أن يعزز نشاط المستقبلات التي تساهم في الحفاظ على توازن الجلوكوز في الجسم.

وقد يساعد ذلك في الوقاية من مقاومة الأنسولين وتحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات، وبالتالي يمكن تحسين توازن الجلوكوز وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

وتشير الدراسات الأخرى إلى أن تناول الفلفل الحار المعبأ بالكابسيسين يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري. وعلى المدى الطويل، قد يظهر الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الوزن عند تناولهم الفلفل الحار.

توصي الخبراء عادةً بتناول جرعات صغيرة من الفلفل الحار بانتظام على مدار اليوم، مثل إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين إلى الطعام أو تناوله نيئًا.

وقد لا يكون تناول جرعات كبيرة مرة واحدة فعالًا، حيث قد يسبب الغثيان أو آثارًا جانبية أخرى.