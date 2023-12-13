القصة الكاملة لشابين من السعودية تعمدا الاصطدام بسيارتيهما لقتل ثالث

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم على الوظائف الطبية الشاغرة في القوات المسلحة السعودية 1445

انهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها باتهام مواطنين بالتسبب عمدًا في وفاة فرد آخر نتيجة لتصادم بينهما. كشفت الإجراءات التحقيقية عن قيام المتهمين بالقيادة بسرعة فائقة متجاوزين إجراءات السلامة العامة.

شابين من السعودية تعمدا الاصطدام بسيارتيهما لقتل ثالث

وفي إطار خلافات سابقة، قاد أحدهما بعد تحديقه على الآخر عمدًا، مما أسفر عن انحراف إحدى المركبات عن مسارها واصطدامها بعامود إنارة كهربائي؛ ما نتج عنه وفاة أحد الركاب وإصابة الآخرين.

تم اعتقال المتهمين، وتقديم القضية أمام المحكمة المختصة، حيث تضمنت الدعوى الجزائية العامة اتهامهما بالتسبب العمد في وفاة المجني عليه، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا السياق.

أكدت النيابة العامة على أهمية حماية النفس البشرية كإحدى الضروريات الخمس، مشددة على أن أي تصرف يعرض الحياة للخطر أو يستهتر بالأرواح يستوجب المسائلة الجزائية المشددة.

كما نوهت بأهمية الامتثال للأنظمة المرورية وعدم التهاون في قيادة المركبات بشكل آمن وحماية ركابها.