شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفرق بين الفساد المالي والفساد الاداري وعقوبة كل واحدة منهم في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم على الوظائف الطبية الشاغرة في القوات المسلحة السعودية 1445

كشف المحامي محمد آل سحيم، خلال مشاركته في برنامج الشارع السعودي، عن التباين بين الفساد المالي والإداري في الهياكل المؤسسية.

الفرق بين الفساد المالي والفساد الاداري

وأوضح آل سحيم أن الفساد المالي يتعلق بالأمور المتعلقة بالمال العام، بينما يُعتبر أي سلوك فاسد خارج هذا النطاق كفساد إداري.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن بعض الأشخاص يعتبرون الرشوة جزءًا من الفساد المالي، وليس الإداري.وأكد المحامي آل سحيم أن هناك من يعتبر الفساد المالي جزءًا من الجريمة، فيما يظل الفساد الإداري خاليًا من العناصر المالية مثل التعسف الوظيفي.

حيث لا يتورط المال فيه.وفي ختام حديثه، أشار آل سحيم إلى أن النظام القانوني لم يقم بتفريق واضح بين الفساد المالي والإداري، موضحًا أن الفساد المالي ينشأ نتيجة للفساد الإداري، وفي المقابل، يكون الفساد الإداري نتيجة للفساد المالي.