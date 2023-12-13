شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف عن عقوبة رجل المرور في السعودية الذي لا يسجل مخالفات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة تعديل الإقرار الزكوي من هيئة الزكاة والضريبة

في لقاء مع قناة “السعودية”، كشف المحامي محمد آل سحيم عن عقوبات القانون تجاه رجل المرور الذي يتجاوز عدم تسجيل مخالفة ضد أحد المخالفين حتى في حالة عدم تقديم مبلغ مالي.

عقوبة رجل المرور في السعودية الذي لا يسجل مخالفات

أكد أن عدم تسجيل مخالفة للمخالف يُعتبر جريمة رشوة مكتملة الأركان، حتى إذا لم يُقدم له المخالف مبلغًا نقديًا.

وأوضح أن جريمة الرشوة قد تحدث لتحقيق مصالح شخصية أو تقديم خدمات خاصة أو للتقرب من شخص معين. وأضاف أن الرشوة ليست مقتصرة على المقابل المالي، بل يمكن أن يكون المقابل معنويًا.

وأشار إلى أن جريمة الرشوة تتسم بتلقيب كل من يتجاوز واجباته الوظيفية بمقابل سواء كان ماديًا أو معنويًا، ويُعاقب عليها القانون.