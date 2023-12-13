شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عبد الله سدحان عن ناصر القصبي بليد وغبي والان مع التفاصيل الكاملة
قال الفنان عبد الله السدحان إن “الفنان ناصر القصبي كان أبلد موظف في وزارة الزراعة”. أوضح السدحان خلال مقابلته في برنامج “الراصد” الذي يعرض على قناة الإخبارية.
عبد الله سدحان عن ناصر القصبي بليد وغبي
أن ناصر القصبي لم يكن يحضر لعمله، مضيفًا: “قالوا له ارح لأهلك، هذا أفضل حل قاموا به”. وأشار إلى أنه لم يكن ناصر القصبي يعمل في وزارة الزراعة، بل كان يتبع وزارة المالية حيث عمل في البنك الزراعي التابع للوزارة. وفي ختام حديثه، أكد قائلاً: “بعد مهرجان البحر الأحمر، جوني ديب صار صديقي حاليا”.
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