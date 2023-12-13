تراند اليوم : احرص على تناولها في الشتاء.. 3 مشروبات تقي من أمراض القلب وتخفض الكوليسترول الضار

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن 3 مشروبات شتوية تخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Timesofindia".

الكاكاو

تناول مشروب من الكاكاو الساخن خلال فصل الشتاء يسيطر على الكوليسترول في الدم، ويساعد على الشعور بالتدفئة.

التوت

يعتبر التوت مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، والألياف التي لها نتائج فعالة في السيطرة على مستويات الكوليسترول الكلي بالدم، لذا تناول عصير التوت خلال فصل الشتاء يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غنياً بالفوائد الصحية اللازمة لصحة الجسم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقضي على مستويات الكوليسترول المرتفع وتحديدًا الضار منها، وبالتالي يقلل من المخاطر الصحية التي تلاحق القلب خاصًة في فصل الشتاء مثل الجلطات وتصلب الشرايين، كما أنه يقوي المناعة ويحارب الفيروسات والعدوى خلال فصل الشتاء.