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تراند اليوم : تطور جديد في الحالة الصحية لمخرج مصري شهير بعد بتر قدمه

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صحيفة الخليج 365: كشف مقربون من المخرج المصري أحمد البدري، عن تدهور حالته الصحية بعد بتر قدمه اليسرى إثر تعرضه لأزمة صحية.

حالة صحية

ومن جانبه، قال هاني الشيخ الصديق المقرب للمخرج المصري، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن البدري في حالة صحية صعبة للغاية وغير مستقرة، داعيا الجميع لزيارته في المستشفى.

مستوى السكر

وأشار الشيخ، إلى أن القدم اليسرى للمخرج المصري تم بترها بالكامل، كما أن مستوى السكر غير مستقر في الوقت الحالي.

تسمم في الدم

وتابع أن المخرج المصري يعاني من تسمم في الدم، ما اضطر لتواجده في غرفة الرعاية المركزة بمعهد ناصر، ولا يسمح بزيارته سوى لمدة ساعة واحدة في اليوم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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