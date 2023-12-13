تراند اليوم : تطور جديد في الحالة الصحية لمخرج مصري شهير بعد بتر قدمه

صحيفة الخليج 365: كشف مقربون من المخرج المصري أحمد البدري، عن تدهور حالته الصحية بعد بتر قدمه اليسرى إثر تعرضه لأزمة صحية.

حالة صحية

ومن جانبه، قال هاني الشيخ الصديق المقرب للمخرج المصري، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن البدري في حالة صحية صعبة للغاية وغير مستقرة، داعيا الجميع لزيارته في المستشفى.

مستوى السكر

وأشار الشيخ، إلى أن القدم اليسرى للمخرج المصري تم بترها بالكامل، كما أن مستوى السكر غير مستقر في الوقت الحالي.

تسمم في الدم

وتابع أن المخرج المصري يعاني من تسمم في الدم، ما اضطر لتواجده في غرفة الرعاية المركزة بمعهد ناصر، ولا يسمح بزيارته سوى لمدة ساعة واحدة في اليوم.