كل ما تريد معرفته عن الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز وسيرتها الذاتية

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تعتبر الأميرة حصة بنت سلمان ابنة الوحيدة للملك سلمان والأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري. إنها شقيقة غير شقيقة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز
تولت الأميرة حصة منصب رئيسة فخرية لجمعية المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية في يونيو 2020، وتعمل أيضًا كمحاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود.
تزوجت الأميرة حصة من الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، الذي يشغل منصب مستشار في مجال مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية.
ولاحظ أن حفل زفافها تم في مايو 2021، بحضور عدد من الفنانين، بما في ذلك أصالة وماجد المهندس.تتمتع الأميرة حصة بمكانة كبيرة في الأسرة الملكية، حيث تتميز بشخصية هادئة ومحبة للخير، وقد ولدت في عام 1974 في الرياض، العاصمة السعودية، وحالياً تبلغ من العمر تسعة وأربعين عامًا.
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