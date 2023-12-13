الجنيه ينهار من جديد أمام الدولار اليوم ويسجل هذا السعر القياسي قبل قليل

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسمياً: الموارد البشرية تعلن عن صرف 3 رواتب دفعة واحدة للمستفيدين في هذا الموعد شهدت ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، العاشر من ديسمبر لعام 2023، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث وصل سعر الدولار إلى 48.9 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع. الجنيه ينهار من جديد أمام الدولار على الجانب الآخر، شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار مستوى بين 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع وفقًا للتداولات الأخيرة. فيما يلي أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في بعض البنوك: في البنك المركزي: 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في البنك العربي الإفريقي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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